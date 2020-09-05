افتتاح المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، افتتاح فعاليات المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، غدا الأحد ، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم جميع القاعات التي سيتم بها تدريب الطلاب.

قال الدكتور ناصر الجيزاوي ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي ، لافتا الى أن هذه المدرسة يشارك فيها طلاب ثمثلون 24 جامعة مصرية ويمثل جامعة بنها فيها 35 طالبا من كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف، الجيزاوى ، أن الجزء النظرى للمدرسة الصيفية بدأ عن طريق التعلم عن بعد من خلال تطبيق زووم، وسوف يبدأ غدا الجزء العملى بمقر الجامعة بالعبور، وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى 6 مجموعات تدريبية مختلفة يقدم بعدها المتدرب مشروع عملي يتم تقيمه من قبل متخصصين في هذا المجال.