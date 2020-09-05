اليوم السابع
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اعتقالات ببورتلاند الأمريكية مع اقتراب الاحتجاجات على العنصرية من يومها الـ100

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:56 م
اعتقالات ببورتلاند الأمريكية مع اقتراب الاحتجاجات على العنصرية من يومها الـ100 احتجاجات بورتلاند - صورة أرشيفية
رويترز

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ألقت شرطة مدينة بورتلاند الأمريكية القبض على عدة أشخاص الليلة الماضية مع اقتراب المظاهرات في كبرى مدن ولاية أوريجون للاحتجاج على العنصرية ووحشية الشرطة من يومها المئة.

واعتقلت الشرطة 27 شخصا معظمهم لاتهامات بالتدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون أو انتهاج سلوك مخل بالنظام بعدما لم يمتثلوا لأوامر بإخلاء منطقة تجمعوا فيها واعتدوا على أفراد الشرطة.

وقال بيان صحفي للشرطة اليوم السبت "بدأ أفراد الشرطة في إجراء اعتقالات محددة وتصدوا للحشود في بعض الحالات وأبقوا عليها بعيدا عن الشارع".

وذكرت الشرطة أن محتجة ألقي القبض عليها مصابة بجرح نازف.

وتجتاح الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد في مايو. وفلويد رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما توفي بعد أن جثم شرطي في مدينة منيابوليس بركبته على رقبته لقرابة تسع دقائق.

وأصبحت بورتلاند بؤرة المظاهرات حيث نُظمت الاحتجاجات في كل ليلة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإصلاح الشرطة. وتحولت بعض هذه الاحتجاجات أحيانا إلى اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة وكذلك بين مجموعات من اليمين وأخرى من اليسار.

 


بورتلاند

احتجاجات بورتلاند

شرطة بورتلاند

ولاية أوريجون

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