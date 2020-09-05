اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اطمن على نفسك.. هل توجد اختبارات لتشخيص مرض الفصام؟

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. هل توجد اختبارات لتشخيص مرض الفصام؟ اعراض الفصام
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الفصام هو نوع من الأمراض النفسية ويُعرف أيضاَ باسم "الذهان" وهو مرض عقلي لا يستطيع فيه الشخص معرفة ما هو حقيقي مما هو متخيل في بعض الأحيان ، يفقد الأشخاص المصابون بأمراض ذهانية الاتصال بالواقع، حيث قد يبدو العالم وكأنه خليط من الأفكار والصور والأصوات المربكة التي لا وجود لها في الحقيقة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على هل توجد اختبارات لتشخيص مرض الفصام؟

sad-woman-eyes-closed-768

اختبارات تشخيص مرض الفصام
 

وفقاً لكلايفند كلينيك في حالة ظهور أعراض الفصام على المصاب وأبرزها:

-رؤية أو سماع أو الشعور أو شم أشياء غير حقيقية (تسمى الهلوسة).

-امتلاك معتقدات غريبة لا تستند إلى حقائق (تسمى المعتقدات أو الأوهام الخاطئة).

-التفكير بطريقة مشوشة.

سيقوم الطبيب بإجراء التاريخ الطبي الكامل والفحص البدني.

وعلى الرغم من عدم وجود اختبارات معملية لتشخيص مرض انفصام الشخصية على وجه التحديد، فقد يستخدم الطبيب اختبارات تشخيصية متنوعة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أو اختبارات الدم - لاستبعاد المرض الجسدي كسبب لأعراضك.

nosotros02-1-400x200

إذا لم يجد الطبيب سببًا جسديًا للأعراض، فقد يحيل الشخص إلى طبيب نفسي.

 يستخدم الأطباء النفسيون وعلماء النفس أدوات مقابلة وتقييم مصممة خصيصًا لتقييم شخص مصاب بالفصام يعتمد الطبيب أو المعالج في تشخيصه على تقرير الشخص بالأعراض وملاحظته لموقف وسلوك الشخص.

يحدد الطبيب أو المعالج بعد ذلك ما إذا كانت أعراض الشخص تشير إلى اضطراب معين كما هو موضح في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5) ، والذي تنشره جمعية الطب النفسي الأمريكية وهو الكتاب المرجعي القياسي للأمراض العقلية المعترف بها .

 ووفقًا لـ DSM-5 ، يتم تشخيص مرض انفصام الشخصية إذا كان لدى الشخص عرضان أساسيان أو أكثر، يجب أن يكون أحدهما هلوسة أو أوهام أو كلام غير منظم لمدة شهر على الأقل والأعراض الأساسية الأخرى هي الفوضى العارمة وتضاؤل ​​التعبير العاطفي.

symptoms-of-depression

 تتضمن معايير DSM-5 الأخرى لتشخيص مرض انفصام الشخصية ما يلي:

-كان مستوى العمل أو العلاقات بين الأفراد أو الرعاية الذاتية أقل بكثير مما كان عليه قبل بدء الأعراض.

-علامات اضطراب استمرت 6 أشهر على الأقل.

-تم استبعاد الاضطراب الفصامي العاطفي والاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب المصحوب بأعراض ذهانية.

-لا ينتج الاضطراب عن تعاطي المخدرات أو عن حالة طبية أخرى.


اعراض الفصام

الفصام

تشخيص الفصام

علاج الفصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

مكتب التمثيل العمالى بالإمارات يكشف الإجراءات الجديدة لدخول أبو ظبى

مكتب التمثيل العمالى بالإمارات يكشف الإجراءات الجديدة لدخول أبو ظبى

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة