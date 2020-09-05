اصابة 16 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة نقل فى صحراوى البحيرة

فريق المحافظات

أصيب 16 شخص بكسور وكدمات فى حادث انقلاب سيارة نقل بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة ، تحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد والى ،مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 16 شخص فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق العلمين بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق