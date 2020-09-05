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استقرار سعر الدولار اليوم السبت 5-9-2020 أمام الجنيه المصرى

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:25 ص
استقرار سعر الدولار اليوم السبت 5-9-2020 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ـ ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 5-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى  15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.76 جنيه للشراء.

15.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.76 جنيه للشراء.

15.86 جنيه للبيع.

وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، سوف تبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجارى، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".

وأشارت المصادر، إلى أن آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به، وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض الخاص بكل عميل طلب الانضمام إلى مبادرة البنك المصرى، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.


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سعر الدولار اليوم

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