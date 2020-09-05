استقبال 10 سفن حاويات بمحطتي تداول الدخيلة والإسكندرية

كتب عبد الحليم سالم

تستقبل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، 10 سفن اليوم وخلال اليومين المقبلين في محطتى تداول الدخيلة والإسكندرية، منها 5 سفن جديدة في محطة حاويات ميناء الإسكندرية، وهى EGY GLORYوMEDKON ISTANBUL وLOUISE BORCHARD وMSC GIOVANNA و MSC ANAHITA.

كما تستقبل الشركة خلال اليومين المقبلين السفينة V.DI.TRAMONTANA والسفينة MONA LISA وفيما يتعلق بمحطة حاويات الدخيلة تستقبل الشركة AMERSTROOM وREYNAERT وNICOLAS DELMAS وEGY GLORY كما تستقبل خلال يومين السفينةMSC MARINA .

من المنتظر أن تستوعب محطة حاويات عدد اكبر من السفن بمجرد الانتهاء من تطوير الأرصفة من 55 إلى 62 وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس ويتكلف نحو 5,3 مليار جنيه.

‏وكشفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في بيان لها، عن تداول أكثر من 914,000 حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن الشركة حققت ربحا خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 1.491 مليار جنيه مقارنة بربح العام المقارن البالغ 1.8 مليار جنيه .

وأرجعت الشركة الانخفاض إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن، بجانب انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة.

يشار إلى أنه استقبلت محطة حاويات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى كل من الإسكندرية والدخيلة نحو 78 سفينة حاويات خلال يونيو الماضى بإجمالى حاويات بلغت 79554 حاوية منها 79358 حاوية تجارة خارجية و196 حاوية ترانزيت، مقارنة باستقبال 76 سفينة خلال شهر مايو الماضى سفينة، بإجمالى حاويات بلغت 82267 حاوية منها . 46 حاوية ترانزيت.