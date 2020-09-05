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استقبال طلبات الالتحاق بالمدرسة اليابانية فى الوادى الجديد.. اليوم

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص
استقبال طلبات الالتحاق بالمدرسة اليابانية فى الوادى الجديد.. اليوم مدرسة يابانيه - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تفتح مراكز التطوير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد أبوابها اعتبارًا من اليوم السبت، لاستقبال أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالمدرسة المصرية اليابانية والمقامة بمدينة الخارجة.

وأكد الدكتور جمال حسن محمد، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان صحفي، أن الهدف من فتح مراكز التطوير بالمديرية هو التيسير على أولياء الأمور وحل جميع المشكلات التى قد تقابلهم عند عملية التسجيل من قبل مجموعة من المختصين بمراكز التطوير والذين جرى اختيارهم بعناية من ذوى الخبرات.

وأشار جمال إلى أن هذه المدرسة من شأنها تقديم خدمة متميزة للطلاب منها تنمية قدراتهم من خلال التفكير والابتكار، بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد وبناء شخصية الطالب وجعلها شخصية مبتكرة تحمل قيم وسلوكيات إيجابية من خلال أنشطة "التوكاتسو" التى يعتمد عليها نظام التعليم بالمدرسة.

يذكر أن المدرسة تقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، والتى تتكون من 3 طوابق وتحتوى على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف للأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وأيضًا صالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة.

 


أخبار مصرية

محافظه الوادى الجديد

تعليم الوادى الجديد

المدارس اليابانيه

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