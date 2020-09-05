اليوم السابع
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استشارى الباطنة وائل ثروت يكشف تأثير الإصابة بفيروس كورونا على جهاز المناعة

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:14 ص
استشارى الباطنة وائل ثروت يكشف تأثير الإصابة بفيروس كورونا على جهاز المناعة الدكتور وائل ثروت
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور وائل ثروت استشارى أمراض الباطنة وعضو الاتحاد الدولى لمكافحة العدوى إن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسى ولا يصيب القولون ولكنها مضاعفات مضيفا: الفيروس يسبب تهيجا لجهاز المناعة وهناك من يصاب بجلطات وفشل كلوى بعد التعافى من كورونا، وأضاف خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: الإسهال والترجيع وارتفاع الحرارة كلها أعراض للعدوى واعتقد أن هناك عدوى في أمراض كثيرة ستظهر الفترة القادمة والمشكلة في كورونا أنه مستجد ولولا الإغلاق الذى حدث في الدول لتعرضنا إلى أعداد رهيبة من الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات.

وأكد على أهمية الكمامات في الأماكن المغلقة وحذر من لبس الكمامة باستمرار لأنه يقلل الأكسجين مشيرا إلى أهمية رفع الجهاز المناعى وتناول الخضروات والبعد عن التدخين والمدخنين، ونصح أصحاب الأمراض المزمنة بالكشف الدورى واستمرار الالتزام بأخذ الأدوية في مواعيدها والالتزام في المأكولات والحفاظ على توازنها وتناول الفاكهة والخضروات.

وتابع: نحن ما زلنا في امتداد الموجة الأولى لكورونا وارتداء الكمامة لا يمنع الإصابة ولكنه يقلل من فرص الإصابة وكذلك غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون.

 


كورونا

جلطات

الفشل الكلوى

المناعه

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