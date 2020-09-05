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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول غير المسبوقة فى السودان إلى 100 وفاة

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:46 م
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول غير المسبوقة فى السودان إلى 100 وفاة فيضانات السودان
كتب سمير حسنى

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ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والسيول غير المسبوقة في السودان إلى 100 قتيل، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

ويعيش السودان مآساة إنسانية بعد غرق العديد من مدنها بمياه الفيضانات والسيول في الآونة الأخيرة، دفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات التي ترصد الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان وتسببت في مصرع العشرات وتشريد آلاف الأسر، خاصة أن الفيضانات غطت مناطق واسعة بالسودان.

فيما أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ بكل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة أثار السيول والفيضانات لخريف 2020  برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والاقليمية والعالمية.

 


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