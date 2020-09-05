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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 219 قتيلا

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:23 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 219 قتيلا الفيضانات في باكستان
وكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الحالية والفيضانات الناجمة عنها في باكستان إلى 219 قتيلاً و158 مصاباً، وفق ما نشرت وكالة واس.
 
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي يعد الأكثر تضرراً من الخسائر التي سببتها الأمطار الموسمية الحالية منذ الخامس عشر من يونيو الماضي حيث سقط فيه 91 قتيلاً، ثم إقليم السند الجنوبي بـ84 قتيلاً، ويليه إقليم بلوشستان بـ19 قتيلاً، بينما سقط 16 قتيلاً في إقليم البنجاب، وسقط 10 قتلى في إقليم كشمير الحرة، و11 قتيلاً في إقليم جيلجت بلتستان.
 
وأضاف أن الأمطار والسيول أدت كذلك إلى انهيار 1340 منزلاً بالكامل وتضرر 1040 منزلاً آخر بشكل جزئي، فضلاً عن تضرر الطرق والجسور وبعض المحلات التجارية ومحطات توليد الكهرباء

ضحايا الأمطار الموسمية

ضحايا الفيضانات في باكستان

باكستان

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