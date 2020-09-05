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إيفانكا ترامب فى جولة ببنسلفانيا لدعم والدها قبل الانتخابات الرئاسية.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:28 ص
إيفانكا ترامب فى جولة ببنسلفانيا لدعم والدها قبل الانتخابات الرئاسية.. صور ايفانكا ترامب
كتب آسر أحمد

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حرصت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، على مشاركة متابعيها بجزء من زيارتها اليوم في منطقة بارنستورنج التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية لدعم والدها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وظهرت ابنه الرئيس الأمريكي في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تخوض جولات داخل أحد المصانع في مقاطعة لانكستر ومقاطعة تشيستر ومقاطعة باكز، لحث الأمريكيين لانتخاب ترامب لولاية ثانية.

 

على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب: نجاحنا بتطبيع العلاقات الاقتصادية بين كوسوفو وصربيا خطوة حيوية للسلام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كان ترامب، قد أعلن عن اتفاق بين كوسوفو وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية.

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جولات إيفانكا ترامب

 

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جولة إيفانكا ترامب
 
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إيفانكا ترامب
 
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إيفانكا ترامب فى أحد المصانع
 
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إيفانكا ترامب

 


ايفانكا ترامب

دونالد ترامب

أمريكا اليوم

انتخابات الرئاسة الامريكية

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