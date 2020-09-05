إيران تسجل 110 وفيات و 1849 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت ، أن عدد ضحايا فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 110 وفيات، إضافة إلى 1894 إصابة جديدة، وبذلك يكون إجمالي عدد الضحايا 22154 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 384666 شخصًا، بينهم 3708حالات حرجة.

وأمس، ذكرت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في التلفزيون الرسمي، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع 118 حالة ليصل الإجمالي إلى 22044 وفاة، بينما بلغ مجمل الإصابات المؤكدة 382772.

وقالت سيما سادات لاري إن السلطات سجلت 2026 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مؤكدة أن إيران من أكثر الدول تضررا من بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.