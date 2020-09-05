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إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:00 ص
إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه إصلاح كسر ماسورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات اللازمة، لأعمال تستهدف إصلاح ماسورة مياه الشرب للخط المغذى لمدينة 6 أكتوبر، وقد بدأت الأعمال منذ لحظات.
 
وقطعت الشركة المنفذة الطريق بشكل جزئى أمام مطلع كوبرى (6) بطريق الواحات، مع إغلاق كامل  لمطلع الكوبرى فى الاتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية لمدة ( يوم واحد ) تنتهى الساعة 12 صباح اليوم السبت 5 سبتمبر.
 
 
وطلبت إدارة المرور، القادم من وصلة دهشور الشمالية ويرغب بالعودة مرة أخرى باتجاه طريق الفيوم استخدام الدوران الكائن أمام محطة مياه الشرب الرئيسية بطريق الواحات.
 
 
وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال لتنظيم الحركة المرورية .
 
 

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