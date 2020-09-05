إغلاق مدرسة فى موربيهان بفرنسا بعد اكتشاف إصابة معلم بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت، إغلاق مدرسة فى موربيهان، بعدما تم اكتشاف إصابة معلم بفيروس كورونا، وتم وضعه فى الحجر الصحى مع المحيطين به.

وأعلن جان ميشيل بلانكير وزير التربية والتعليم الفرنسي أمس الجمعة خلال استضافته على قناة أوروبا 1 الفرنسية، أن 22 مدرسة مغلقة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس بعد 3 أيام من بدء العام الدراسى الجديد بسبب وباء كورونا المستجد، وقال بلانكير خلال كلمته، "بالمقارنة مع 60.000 مدرسة أو كلية أو ثانوية في فرنسا ، هذا رقم صغير نسبيًا"، وفيما يتعلق بالفصول أشار إلى أن هناك حوالي مائة فصل متضررين من كورونا، وهو يختلف كل يوم، وتابع أن الحكومة تعمل وفق 250 بروتوكول في اليوم، وهذا يعني 250 حالة اشتباه في Covid-19.