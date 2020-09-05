إعلان حالة الطوارئ.. صور وفيديوهات لتشرد الآلاف بالسودان جراء الفيضانات والسيول

كتب محمد سعودي

مأساة إنسانية يعيشها السودان بعد غرق العديد من مدنها بمياه الفيضانات والسيول في الآونة الأخيرة، دفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات التي ترصد الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان وتسببت في مصرع العشرات وتشريد آلاف الأسر، خاصة أن الفيضانات غطت مناطق واسعة بالسودان.

فيما أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ بكل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة أثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والاقليمية والعالمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية فى تصريحات صحفية، إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية وذلك بعد استماعه للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية التي اسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، حيث تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (١٩٨٨-١٩٤٦) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.



أسرة سودانية تهرب من الفيضانات



الفيضانات والسيول تجتاح السودان



رجل يجمل بعض المفروشات وسط الفيضانات



سوداني يحمل أسطوانة غاز وسط المياه



سوداني يستقل مركب



سودانيون وسط مياه الفيضانات



شاب يحمل بعض الأثاث وسط السيول



طفل يسبح في مياه الفيضانات