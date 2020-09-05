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إطلاق إسم الشهيد إبراهيم محمود بيومى على مدرسة بهنباى الإعدادية بالشرقية

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:56 م
إطلاق إسم الشهيد إبراهيم محمود بيومى على مدرسة بهنباى الإعدادية بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، القرار رقم ٧٨٩٢ لسنة 2020 بإطلاق اسم الشهيد إبراهيم محمود محمد الهادى بيومى على مدرسة بهنباى الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

أكد محافظ الشرقية ، أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليدا لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن آمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء .

ويأتى هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى مذكرة الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة المحررة فى 23 أغسطس الماضى بشأن إطلاق اسم الشهيد إبراهيم محمود محمد الهادى بيومى على مدرسة بهنباى الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية ، وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة الزقازيق رقم 6654 فى 27 يوليو الماضى بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمركز بجلسة 27 فبراير الماضى على إطلاق اسم الشهيد إبراهيم محمود محمد الهادى بيومى، على مدرسة بهنباى الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وعلى نموذج الإستشهاد الصادرة من هيئة التنظيم والإدارة - إدارة السجلات العسكرية بوزارة الدفاع بإستشهاد الجندى إبراهيم محمود محمد الهادى بيومى بتاريخ 5 / 10 / 2015 - وعلى موافقة مديرية التربية والتعليم بالشرقية بكتابها رقم 292 فى 17 / 8 / 2020.

 

 


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