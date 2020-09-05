اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على الأرض الزراعية بالبلينا سوهاج

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:23 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على الأرض الزراعية بالبلينا سوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية بنى حميل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، بين طرفين بسبب خلافات على الأرض الزراعية، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية بنى حميل دائرة المركز، تم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز بوجود مشاجرة بين طرف أول "حمادة م ب م" 41 سنة عامل و"محمود م ب م" 43 سنة موظف و"كلثوم ح س م" 40 سنة ربة منزل مصابين بـ"جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويل الاول لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان "عبد الرحمن ر ا" 28 سنة طالب و"زيدان ر ا" 34 سنة حاصل على دبلوم مصابين بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

مشاجرة

مركز البلينا

مدير امن سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة