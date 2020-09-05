إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بإحد قرى البدرشين وضبط المتهمين

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى فى البدرشين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية تابعة لمركز البدرشين، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة 3 أشخاص، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وتم ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وذكر شهود عيان أن خلافات سابقة بين الطرفين تجددت مرة أخرى، ما أدى إلى نشوب مشاجرة أدت إلى إصابة بعض المتشاجرين بينهم صيدلى.