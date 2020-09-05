إصابة 13 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز أخميم منذ قليل، ما بين نقطة الكيلو 60 ونقطة الكيلو 100 انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق نتيجة انفجار أحد الإطارات، حيث تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وجار رفع آثاره وإعادة حركة السير بعد توقفه جزئيا.

وكان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات إدارة تأمين الطريق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل العميد سيد نفادى مدير إدارة مرور سوهاج والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق ووجود مصابين.

وتم الدفع بالقوات إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين هم رؤى عمر حمادة 8 سنوات مصابة بكسر مضاعف باليد اليسرى وعمر حمادة أحمد 38 سنة مصاب يكدمة شديدة بالعمود الفقرى ونصرة عبد المحسن رجب 32سنة مصابه بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن وخلف عمر حمادة 4 سنوات مصاب بجرح قطعى بالجبهة ويوسف عمر حمادة 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وعماد أحمد دسوقى 27 سنة وسنوسى على فرغلى 43 سنة مصابان اشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالفقرات العنقية ومحمد عبد الرحمن سيد 19سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وأحمد مراد رمضان 19سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى ومحمد فتحى عبد الله 40 سنة بإشتباه كسر بالساعد الأيسر ومحمود محمد فوزى 26 سنة مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر ومحمد عاطف على 28 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وأحمد عبد الرحمن محمود ٣٠سنة مصاب بجرح رضى بفروة الرأس واشتباه خلع بالكتف الأيسر.

وجميعهم يقمون بدائرة مركز صدفا أسيوط تم نقل جميع المصابين ‘لى المستشفى الجامعى وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.