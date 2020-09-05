إصابة طالب فى حريق منزل مكون من 3 طوابق بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بشارع الحجاج دائرة قسم شرطة جرجا بمنزل مكون من 3 طوابق بسبب ماس كهربائى، ونتج عن الحريق إصابة طالب بحالة اختناق وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق فىمنزل بدائرة قسم جرجا، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخمادة ونتج عن الحريق إصابة أحد الأشخاص.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو حسن م ح سن 33 تاجر - ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة عبد الله م ع 18 سنة طالب ويقيم بذات الناحية بحالة اختناق أثناء مشاركته فى إخماد الحريق وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى .

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم ورجح مالك المنزل أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.