اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 80 حالة تعد على أراضى الدولة بمراكز ومدن كفر الشيخ

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:34 م
إزالة 80 حالة تعد على أراضى الدولة بمراكز ومدن كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال إزالة التعديات ضمن الموجة الـ16 بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقاد اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة إزالة تعديات بالطريق الدولى الساحلى ببلطيم والبرلس، لإزالة التعديات.

 

وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، وبحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

 

جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر عون مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة أمن الحامول، والعميد أحمد الجمل مأمور مركز شرطة البرلس، وهانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

 

وتمكنت الحملات بالمراكز والمدن من إزالة 80 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، منها إزالة 40 قرار بقرية المقصبة ببر بحرى على مساحة 9214 مترا وتسويتها بالأرض، كما تمكنت الحملة بسيدى سالم من إزالة حالات تعدى على الأرض الزراعية بقرى دمرو و ابوغنيمة بمساحة 3249 متراً.

 

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، جميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية بما تم على أرض الواقع، مشيراً إلى استمرار تقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقاً للإجراءات القانونية، لافتاً أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

 

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور مديرية الأمن، ورجال الشرطة، والأجهزة الأمنية، فى التنسيق الكامل للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم مع المخالفين لتلك القرارات.


اخبار مصر

كفر الشيخ

ازالة تعديات

اخبار كفر الشيخ

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة