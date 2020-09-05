إزالة 80 حالة تعد على أراضى الدولة بمراكز ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال إزالة التعديات ضمن الموجة الـ16 بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقاد اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة إزالة تعديات بالطريق الدولى الساحلى ببلطيم والبرلس، لإزالة التعديات.

وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، وبحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر عون مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة أمن الحامول، والعميد أحمد الجمل مأمور مركز شرطة البرلس، وهانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وتمكنت الحملات بالمراكز والمدن من إزالة 80 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، منها إزالة 40 قرار بقرية المقصبة ببر بحرى على مساحة 9214 مترا وتسويتها بالأرض، كما تمكنت الحملة بسيدى سالم من إزالة حالات تعدى على الأرض الزراعية بقرى دمرو و ابوغنيمة بمساحة 3249 متراً.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، جميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية بما تم على أرض الواقع، مشيراً إلى استمرار تقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقاً للإجراءات القانونية، لافتاً أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور مديرية الأمن، ورجال الشرطة، والأجهزة الأمنية، فى التنسيق الكامل للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم مع المخالفين لتلك القرارات.