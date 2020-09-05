اليوم السابع
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إزالة 37 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز محافظة سوهاج

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:32 م
إزالة 37 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز محافظة سوهاج اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، وتنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون ومن خلال الخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية المختلفة حيث تم إزالة 37 حالة تعدى بإجمالى "22 " قيراط، "12 " سهم، " 780 " متر.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أسفرت عن تنفيذ " 37 " قرار من بينها " 32 " قرار تعد على الأراضى الزراعية - و" 5 " قرارات تعدى على أملاك الدولة بإجمالى "22 " قيراط، "12 " سهم، " 780 " متر جارى استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.

 


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