إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بمدينة القرنة فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وفى ضوء تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من المهد.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة أن قرارات الإزالة تضمنت 3 حالات بناء على أملاك الدولة بمسطح إجمالى 295 م2، وحالة تعد على الطرق بطريق الرواجح بناء 3 محلات على مساحة 70م2، و11 حالة بناء بدون تراخيص على مساحة 1100 م2، وحالة إزالة لأسوار على أراضى زراعية على مساحة 3200م2، وحالة أسوار على مساحة 80 م2 .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على تكثيف أعمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لضمان استرجاع حق الدولة وعدم التهاون مع المخالفين، وحضر فعاليات الحملة كل من محمد عبد الفتاح آدم وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد والعميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة واللواء اشرف منير حكمدار الأقصر والقيادات التنفيذية والأمنية .