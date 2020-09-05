اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بمدينة القرنة فى الأقصر

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:05 م
إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بمدينة القرنة فى الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وفى ضوء تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من المهد.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة أن قرارات الإزالة تضمنت 3 حالات بناء على أملاك الدولة بمسطح إجمالى 295 م2، وحالة تعد على الطرق بطريق الرواجح بناء 3 محلات على مساحة 70م2، و11 حالة بناء بدون تراخيص على مساحة 1100 م2، وحالة إزالة لأسوار على أراضى زراعية على مساحة 3200م2، وحالة أسوار على مساحة 80 م2 .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على تكثيف أعمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لضمان استرجاع حق الدولة وعدم التهاون مع المخالفين، وحضر فعاليات الحملة كل من محمد عبد الفتاح آدم وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد والعميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة واللواء اشرف منير حكمدار الأقصر والقيادات التنفيذية والأمنية .


الاقصر

اخبار الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار المحافظات

حملات ازالة تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد

تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة