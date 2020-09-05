إزالة 15 تعديا على الأراضى الزراعية بمدينتى الحسينية والزقازيق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية 7 قرارات إزالة للتعديات المخالفة بمساحة تبلغ 2680 متر أراضى زراعية، وتمت إزالة المخالفات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تم ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولة للتعدى على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص أو التجريف أو التبوير وإزالة تلك المخالفات فى المهد على نفقة المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شن الجهاز التنفيذى لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة بالاشتراك مع مركز الشرطة، وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعدى على الأرض الزراعية بالوحدات المحلية بالعصلوجى و بردين عباره عن مبانى ومزارع وأسوار مخالفه بمساحة 1651 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.