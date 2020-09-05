إزالة محلات مخالفة للتعدى على أراضى الدولة شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى المنتزه أول، شرق الإسكندرية، حملة مكبرة تنفيذاً للقرارات والتوجيهات المشددة بإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة وخطوط التنظيم، ووفقا بتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.

وأشار حى المنتزه أول فى بيان له اليوم، أنه تم شن حملة إزالة مكبرة تحت إشراف ومتابعة المهندسة جيهان عبد الحميد مسعود رئيس حي المنتزه أول، وبالتنسيق مع قسم شرطة منتزه ثالث وذلك بتواجد كل من العقيد دكتور محمد الكسار مأمور قسم شرطة منتزه ثالث، ويرافق القول الأمني المكبر، من مباحث قسم شرطة منتزه ثالث، وجمال جابر سكرتير عام الحي ورئيس لجنة الإزالة، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ومهندس التنظيم بالحى.

وذلك بتنفيذ قرار الإزالة رقم 4197 لسنة 2012 بشأن إزالة عدد من المحلات التي تم بناؤها على خط التنظيم بالطريق العام عام 2012، بطريق مصطفي كامل بجوار المدينة الفرنسية سيدي بشر قبلي بمساحة حوالى طول 100 متر، و8 أمتار عرض، وقد أسفرت الحملة عن إزالة كل التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.