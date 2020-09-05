إزالة حاوية معدنية وتجهيزات لإقامة كافيهه بالمخالفة فى طريق الرملية بالزقازيق

الشرقية-إيمان مهنى

تفقد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، الشوارع والطرق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأثناء المرور تلاحظ وجود حاوية معدنية بطريق الرملية - مصرف إكوه وتجهيز قطعتين أرض بمساحة 750 م لعمل كافيه ليأمر بالإزالة الفورية لتلك المخالفات تحت إشراف نواب رئاسة المركز ورجال الإشغالات وبمعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزه التنفيذية والأمنية فى تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة جميع التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتطهير ورفع كفاءة الإنارة والرصف ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.