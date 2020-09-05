اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل صيدلانية بالشرقية روجت عقاقير مخدرة عبر فيس بوك بكفالة 10000جنيه

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:16 م
إخلاء سبيل صيدلانية بالشرقية روجت عقاقير مخدرة عبر فيس بوك بكفالة 10000جنيه صيدليه - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق العامة، برئاسة أحمد مهدى، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل صيدلانية ومالكة صيدلية بالزقازيق، لترويجها عقاقيرة مخدرة من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، بكالفة مالية قدرها 10 ألاف جنيه، و2000 جنيه لأحد عملائها على ذمة التحقيقات.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إلى قيام "مالكة صيدلية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية - مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق – والمحكوم عليها فى قضية مخدرات"، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن ترويج الأدوية والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها إلا بضوابط طبية بين أوساط المواطنين ، متخذة من الصيدلية ملكها مقراً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية، تمكنت مأمورية أشرف عليها  اللواء عمرو بحر مدير مباحث  الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدى للجريمة الالكترونية، وبإشراف اللواء طارق الزواوى  مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة، وقام بها ضباط فرع شرق الدلتا، برئاسة عقيد دكتور محمود مدين، رئيس  الفرع، بتوجيهات العميد حسام رشاد، رئيس مباحث الإدارة، بالتنسيق مع  فرع الأمن العام، ومباحث قسم شرطة الزقازيق، بإشراف الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث القسم، من استهداف المتهمة وضبطها بالصيدلية ملكها ، وبحوزتها هاتف محمول.

بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات، وبتفتيش الصيدلية تم ضبط "2005 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات ، و179 كمامة و11 عبوة إسبراى كحول مجهولة المصدر، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية تصادف حضور أحد عملائها من المتعاملين لديها فى ترويج وبيع تلك العقاقير إلى داخل الصيدلية " مالك مخزن أدوية – مقيم بالغربية – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد"،  حيث تم ضبطه وبحوزته " 329 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، 285 عقاقير منشطة"، وبمواجهتهما إعترفت مالكة الصيدلية بإدارتها الحساب لمزاولة نشاطها الإجرامى وحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وأن المتهم الثانى أحد عملائها، وبمواجهة الثانى أقر بما جاء بأقوالها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مصر

اخبار مصر

الشرقية

قسم ثانى الزقازيق الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

صيدلية

بيع عقاقير مخدرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة