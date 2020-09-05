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إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة الجمهورية بالمحلة

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:01 م
إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة الجمهورية بالمحلة إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى
الغربية - مصطفى عادل

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تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الأعمال الجارية بمنطقه الجمهورية والتى تعتبر من أهم المناطق السكانية بمدينة المحلة، حيث جار أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى وربط خطوط مياه الشرب.

وتشمل أعمال الصرف الصحى بالمنطقة عمليات إحلال وتجديد الخطوط من قطر 8 بوصات إلى قطر 16 بوصة لاستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة وإنهاء مشاكل الصرف المتكرر بالمنطقة، كما أنه تم عمل خطين جديدين لمياه الشرب أحدهما قطر 8 بوصات والآخر قطر 12 بوصة على جوانب شارع الجمهورية الرئيسى لتغذية المنطقة بالكامل، كما تم عمل خطوط فرعية جديده بقطر 6 بوصات ويتم حاليا أعمال الربط بغرف المحابس.

ومن الجدير بالذكر أن شارع الجمهورية سيتم رصفه بمجرد الانتهاء من الأعمال الجارية لشركه مياه الشرب والصرف الصحى بطول يتجاوز 1 كيلو متر.

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى (1)
 
إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى (2)
 
إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى (3)
 
إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى (4)
 
إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى (5)

المحلة

مشروعات الصرف الصحى بالمحلة

مياه الشرب بالمحله

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