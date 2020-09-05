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إحباط عملية لتفجير خيم المتظاهرين بمحافظة ذى قار جنوب العراق

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:45 م
إحباط عملية لتفجير خيم المتظاهرين بمحافظة ذى قار جنوب العراق العراق
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، عن إحباط عملية لتفجير خيم المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوب العراق، حيث أوضحت وكالة الاستخبارات الاتحادية أنه بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الأشخاص يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار، في وزارة الداخلية.

 

وفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وكالة الاستخبارات الاتحادية إن الفريق ألقى القبض على شخص أثناء قيامة بعملية زرع العبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم.

 

وقرر قاضي التحقيق توقيفة وفق أحكام المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات.

 

 


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