وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 40176، فيما خرج أمس الجمعة من المستشفيات 256 شخصا، ويتلقى 2396 شخصا العلاج في المستشفيات حتى الآن، منهم 368 في حالة حرجة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة".. ووفقاً لأحدث البيانات فقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 821 ألفًا.