اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة يحذر من خطر المجاعة فى 4 دول من بينها اليمن

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:27 م
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من خطر المجاعة فى 4 دول من بينها اليمن خطر المجاعة فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ، من خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالصراع  وهى الكونغو واليمن وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان ، وبحسب ما ذكرت لوكالة أسوشيتيد برس ، قدم الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة إلى أعضاء مجلس الأمن أكد من خلالها إن الدول الأربع تحتل مرتبة "من بين أكبر أزمات الغذاء في العالم" ، وفقًا للتقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2020 والتحليلات الأخيرة للأمن الغذائي. لكنه قال إن التمويل للمساعدة منخفض للغاية.

وأضاف جوتيريش ، إن انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من النزاعات "يتفاقم الآن بسبب الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة، وكلها تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19".

قال جوتيريش: "العمل مطلوب الآن". "بعد أن عانوا سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به ، يواجه سكان جمهورية الكونجو الديمقراطية واليمن وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان مرة أخرى شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة" ، لافتا الى أنه مع تمويل 22٪ فقط من نداء الأمم المتحدة الإنساني حاليًا ، "ستحتاج البرامج الأساسية إلى تقليصها أو تعليقها".

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك ، في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس، إن التداعيات الاقتصادية للوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحركة كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية.مضيفا إن المتطرفين انتهزوا الفرصة "للتغلب على كل هذا".

ووفقا لأفريقيا نيوز أدى تمرد بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا إلى مقتل عشرات الآلاف ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم، وشهد جنوب السودان صراعا بين المتمردين والقوات الحكومية. وشُنت هجمات على أراضٍ زراعية ونُهبت مخزونات حية.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 350،00 طفل يعانون من سوء التغذية، وتقول الأمم المتحدة إن النزاعات دمرت سبل العيش وعرقلت الوصول إلى الغذاء، وفي اليمن ، دفعت الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات البلاد إلى حافة المجاعة قبل عامين، لكن الخطر يعود ببطء ، حيث يعاني حوالي ثلاثة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

 


الامم المتحدة

مجاعة

مجلس الامن

اليمن

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