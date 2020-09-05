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أمطار غزيرة وسيول تجتاح مدن تونس "فيديو وصور"

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:53 م
أمطار غزيرة وسيول تجتاح مدن تونس "فيديو وصور" أمطار في تونس
كتب محمد سعودي

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هطلت أمطار غزيرة في العديد من مدن تونس، اليوم السبت، ما تسبب في غرق الشوارع، خاصة أن الأمطار تحولت إلى سيول جارفة أدت إلى أضرار كبيرة وشردت بعض الأسر. وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ترصد هطول الأمطار الغزيرة في محافظات تونس وحجم الخسائر المادية التي لاحقت ببعض الممتلكات بسبب السيول والفيضانات.

 

 

أمطار غزيرة في تونس
أمطار غزيرة في تونس

 

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن رئيس جهاز الحماية المدنية بمحافظة القيروان قوله إن الأمطار الغزيرة جرفت سيارة كان على متنها 10 عاملات، وتمكنت الجهات المختصة من إنقاذهن بصعوبة.

وتساقطت الأمطار الغزيرة على محافظة القيروان في حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، اليوم السبت، ما أدى إلى غرق العديد من المنازل بمياه الأمطار وإصابة حركة المرور والسيارات بالشلل بسبب غرق الشوارع.

أمطار في تونس
أمطار في تونس

 

هطول أمطار في تونس
هطول أمطار في تونس

 

 


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