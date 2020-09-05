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ألمانيا تهدد بتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد بيلاروسيا

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:54 م
ألمانيا تهدد بتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد بيلاروسيا مظاهرات بيلاروسيا
كتب أحمد عرفة

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حذر وزير الخارجية الألمانى، هيكو ماس، من أن الاتحاد الأوروبى يعتزم تشديد العقوبات ضد مينسك إذا لم يستجب رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، لمطالب الاتحاد الأوروبى.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الخارجية الألماني: "نحن كالاتحاد الأوروبي لا نعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، وقد قررنا فرض العقوبات التي نشرع في تنفيذها الآن، وإذا لم يستجب لوكاشينكا لمطالبنا، فسيتم فرض عقوبات جديدة".

 

ولفت وزير الخارجية الألمانى إلى أن مطالب الاتحاد الأوروبى، تشمل فتح سلطات مينسك الحوار مع المعارضة البيلاروسية وإجراء انتخابات جديدة ووقف العنف ضد المتظاهرين.

 

وتشهد بيلاروسيا منذ انتخابات 9 أغسطس التي فاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، موجة احتجاجات تقودها قوى المعارضة التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات ووصفتها بالمزورة.


لوكاشينكو

بيلاروسيا

المانيا

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اخبار المانيا

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