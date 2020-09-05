أسعار العملات اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى

كتبت ـ ريهام الباشا

سجلت أسعار العملات اليوم السبت 5-9-2020 ، استقرارا أمام الجنيه المصرى ، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



شهد سعر صرف اليورو استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.60 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



كما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



وشهد سعر صرف الدينار الكويتى استقرار أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، سوف تبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجارى، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".

وأشارت المصادر، إلى أن آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به، وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض الخاص بكل عميل طلب الانضمام إلى مبادرة البنك المصرى، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.