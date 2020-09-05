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أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 5-9-2020

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:25 م
أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 5-9-2020 ذهب وعملات
كتبت ـ ريهام الباشا

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ينشر "اليوم السابع" تفاصيل حركة سوق الذهب فى مصر وكذلك حركة أوقية الذهب عالميا، إضافة إلى بيان تفصيلى بحركة أهم العملات الرئيسية فى السوق المصرفى المصرى.

بداية، سجلت أسعار الذهب اليوم السبت  5-9-2020 في مصر استقرارا ملحوظا عند 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، فيما تسجل أوقية الذهب 1937 دولارا، وعيار 18 : 726.85 جنيه وعيار 24 : 969.10 جنيه

أما أسعار العملات فقد شهدت اليوم استقرارا أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم:  15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو الأوروبى: 18.60 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.27 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع.


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