أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 5-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 233.44 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 233.44 ريال بما يعادل 62.24 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 213.99 ريال بما يعادل 57.06 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 204.26 ريال بما يعادل 54.47 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 175.08 ريال بما يعادل 46.68 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 136.17 ريال بما يعادل 36.31 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 116.72 ريال بما يعادل 31.12 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 7,260 ريال بما يعادل 1,936 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,634 ريال بما يعادل 435.72 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 233,440 ريال بما يعادل 62,244 $

وارتفعت أسعار الذهب العالمى، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية مما عزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس "ما نراه في الذهب هو قدر من الفرار صوب في الوقت الحالي، بسبب أن أسواق الأسهم منخفضة... قد يساعد الذهب أيضا الانخفاض الحاد الذي نراه في العائدات الأمريكية".