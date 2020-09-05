اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم السبت 5-9-2020 فى مصر

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:22 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 5-9-2020 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 5-9-2020 في مصر ، والتي سجلت 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، فيما تسجل أوقية الذهب 1937 دولار.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 : 726.85 جنيه

عيار 21 : 848 جنيها

عيار 24 : 969.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6784 جنيها

السعر العالمي : 1937 دولار

 

عالميا أغلق الذهب على تراجع بتعاملات الجمعة، بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 2 %، بحسب رويترز.

 

مؤشر الدولار صعد 0.5 %، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزى العملات الأخرى,

 

وأظهرت بيانات أمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 1.37 مليون وظيفة في أغسطس ، وهبط معدل البطالة إلى 8.4 % خلال يوليو .

 

بالنسبة للمعادن الأخرى نزلت الفضة 0.4 % لتسجل 26.5 دولار للأوقية، وهى متراجعة 3.6 % منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديون 0,4 % ليسجل 2275.8 دولار، وصعد البلاتين 1 % مسجلا 897.87 دولار للأوقية ، لكنه مضى نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ يونيو منخفضا أكثر من 3.5 %.

 

 

 


أسعار الذهب

اسعار الذهب

الذهب

الذهب اليوم

جرام الذهب

سعر الذهب اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة