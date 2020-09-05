ونقلت صحيفة "بان أرمينيان"، على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة أنه تعافى أيضا 566 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 39 ألفا و823 حالة.



وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 895 شخصا بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 275.