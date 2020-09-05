أخبار المحافظات اليوم.. أب يعترف باغتصاب ابنته فى المنوفية

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

جريمة بشعة بالمنوفية.. أب يعترف باغتصاب ابنته بسرس الليان





جريمة بشعة شهدتها مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك عندما تجرد أب عاطل من مشاعر الانسانية، وقام باغتصاب ابنته وتهديدها بالقتل فى حالة رفضها، وأكدت المجنى عليها خلال اعترافاتها، أنها تعرضت للاغتصاب من والدها منذ فترة وكل مرة تحاول الرفض يهددها بالقتل أو طردها من المنزل، أضافت المجنى عليها خلال الاعترافات: "زهقت منه خالص من كتر اللى بيعمله معايا وعمره ما فكر فى مرة إنى أنا بنته خالص والمصيبة الكبيرة أمى كانت عارفه اللى بيحصل وكانت خايفة علشان كان بيضربها".

زوج يعذب نجل زوجته حتى الموت بسبب تبوله اللاإرادى فى الإسكندرية





أمر عمر الركايبى رئيس نيابة أول الرمل بالإسكندرية، بحبس زوج وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة نجل السيدة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بعد تعذيبه، وذلك نتيجة تبوله اللإرادى، حيث كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا بوفاة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة داخل منزله بشارع محطة سوق باكوس، وذلك نتيجة تعذيب زوج والدته له.

طالب بالشرقية يقتل عمه بالسكين خلال مشادة مع والده بسبب خلافات مالية

تخلص طالب بقرية قنيتر بمحافظة الشرقية، عمره 16 سنة، من عمه بطعنة نافذة بالظهر، بسبب مشادة مع والده لخلافات عائلية ومالية بينهما، وتم القبض على الطالب ووالده، وبعرضهما على نيابة فاقوس العامة، قررت برئاسة محمد منتصر، وكيل النائب العام، حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس قاتلة والدها دفاعا عن والدتها فى الخانكة 15 يوما للمرة الثالثة





قرر المستشار مصطفى العقدة وكيل نيابة الخانكة، تجديد حبس "ي.إ" 16 عاما، والمتهمة بقتل والدها "إبراهيم م ق" 42 سنة حداد مسلح ومقيم أبو زعبل دائرة المركز، إثر إصابته بجرح طعني بالصدر، أثناء مشاجرته مع والدتها "فايزة م ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثالثة.

سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا"





سقطت فى الساعات الأولى من مساء اليوم السبت سيول متوسطة ومتوقع غزارتها خلال الساعات القادمة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا. وأكد أحد أبناء القبائل القريبة من موقع سقوط السيول، أن السيل سقط على بعد قرابة 3 كيلو متر من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

تشييع جثمان يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بمسقط رأسه بالفيوم





شيعت الآن جنازة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بمسقط رأسه بمقابر قرية النزلة بمركز يوسف الصديق بحضور أبناء عائلته وأبناء العائلات بالمحافظة. وكان الدكتور يوسف والى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم عن عمر يناهز 89 عاما وأكد أقاربه انه اوصى بالدفن بجوار والده ووالدته. تخرج والى فى كلية الزراعة، رشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم. شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

"محمد" لم يمنعه ضمور العضلات من الحصول على الحقوق بامتياز

محمد عمر خيرى ابن محافظة الشرقية، ذاك الشاب المتميز بالرغم من ظروفه الصحية، والذى ربما يكون نسخة جديدة من العالم الشهير سيتفن هوكينج، الذى أصيب بضمور العضلات أدى إلى شلل تام فى وظائف الجسم وفقد النطق ومع ذلك ظل يعطى يخدم البشرية بعلمه لآخر يوم فى حياته.

كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر شباب الجامعات قبل عامين، وفى لحظة التكريم نزل الرئيس لتسليمه شهادة التكريم بنفسه.





التقى "اليوم السابع" بالشاب محمد عمر 22 عاما، الذى حصل على تقدير امتياز نسبة 95% فى ليسانس الحقوق بجامعة الزقازيق، فهو ولد بمرض ضمور تام بعضلات الجسم الذى يمنعه من أى حركة طبيعة يقومها الإنسان العادى، وهو على الكنبة يقضى يومه منذ أن يستيقظ الفجر حتى ميعاد نومه، ولا يقوم بأى حركة طبيعية، ومع ذلك تفوق طوال حياته الدراسية بامتحانات عادية وليس بطريقة الدمج.

محافظ الإسكندرية: تحصيل نصف مليار جنيه من قيمة متحصلات جدية التصالح



اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بلغ إجمالى المتحصلات من جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالى عدد طلبات وصل إلى عدد 3070 طلب للتصالح وذلك وفقا للإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

افتتاح المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور غدا



الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، افتتاح فعاليات المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، غدا الأحد، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم جميع القاعات التي سيتم بها تدريب الطلاب.