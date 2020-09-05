وأشارت إلى أن القمر سيجري إطلاقه من مركز الإطلاق الفضائي "وينتشانج" في إقليم "هينان" الصيني وسيساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الجفاف والظروف المناخية المتطرفة والتغيرات المناخية. وتقدر تكلفة القمر الصناعي الاثيوبي الثاني، وهو من طراز النانوستالايت ويزن 8.9 كيلو جرام، بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي.

يأتي إطلاق هذا القمر الصناعي بعد مضي أقل من عام على إطلاق القمر الصناعي الإثيوبي الأول الذي طورته أكاديمية تكنولوجيا الفضاء الصينية بالتعاون مع 21 فنيا إثيوبيا في علوم الفضاء تم تدريبهم على هذا المشروع، وجرى إطلاقه في ديسمبر 2019 وحمل على متن الصاروخ الصيني "لونج مارش 4 بي". وبلغ وزن القمر الصناعي الإثيوبي الأول 70 كيلوجراما وقدرت تكلفته بـ 8 ملايين دولار أمريكي مولت الصين 75% منها أي 6 ملايين دولار أمريكي.



