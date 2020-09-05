اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أبناء عزبة إبراهيم سعد بالشرقية يطالبون سنترال أولاد صقر بعودة خدمة الإنترنت

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:00 ص
أبناء عزبة إبراهيم سعد بالشرقية يطالبون سنترال أولاد صقر بعودة خدمة الإنترنت الأطفال بعزبة إبراهيم
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب عدد من أهالى والأطفال بعزبة إبراهيم سعد التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عن تضررهم من سنترال أولاد صقر، بسبب انقطاع خدمة الإنترنت عن العزبة وقرية إبراهيم حسن التابع لها العزبة منذ فترة طويلة.

وقال "محمد سعد" من أبناء القرية إن خدمة الإنترنت مقطوعة منذ فترة طويلة، وتم التواصل أكثر من مرة مع مدير سنترال مركز أولاد صقر، لكن دون جدوى، وخاصة أن العزبة لا يوجد بها أماكن للتنزه بالنسبة للأطفال كمان أن الدراسة الفترة الأخيرة أصبح أغلبها من خلال الإنترنت، والطلاب يعتمدون عليها بشكل كبير فى المذاكرة وخاصة بعد وقف الدروس الخصوصية بالعزبة.

وناشد الأهالى والأطفال بالعزبة السنترال بسرعة إعادة الخدمة وفحص شكواتهم بجدية وعودة خدمة الإنترنت.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 

 

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

سبها علينا

مركز اولاد صقر

عزبة ابراهيم سعد

سنترال

قرية ابراهيم حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة