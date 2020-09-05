أبناء عزبة إبراهيم سعد بالشرقية يطالبون سنترال أولاد صقر بعودة خدمة الإنترنت

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أهالى والأطفال بعزبة إبراهيم سعد التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عن تضررهم من سنترال أولاد صقر، بسبب انقطاع خدمة الإنترنت عن العزبة وقرية إبراهيم حسن التابع لها العزبة منذ فترة طويلة.

وقال "محمد سعد" من أبناء القرية إن خدمة الإنترنت مقطوعة منذ فترة طويلة، وتم التواصل أكثر من مرة مع مدير سنترال مركز أولاد صقر، لكن دون جدوى، وخاصة أن العزبة لا يوجد بها أماكن للتنزه بالنسبة للأطفال كمان أن الدراسة الفترة الأخيرة أصبح أغلبها من خلال الإنترنت، والطلاب يعتمدون عليها بشكل كبير فى المذاكرة وخاصة بعد وقف الدروس الخصوصية بالعزبة.

وناشد الأهالى والأطفال بالعزبة السنترال بسرعة إعادة الخدمة وفحص شكواتهم بجدية وعودة خدمة الإنترنت.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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