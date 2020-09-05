اليوم السابع
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو لمطالبته بالرحيل.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:01 م
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو لمطالبته بالرحيل.. فيديو مظاهرات فى إسرائيل
كتب- هاشم الفخراني

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تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، خارج مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع بلفور بالقدس المحتلة، وفي عدة مدن إسرائيلية، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مطالبين نتنياهو بالاستقالة في ضوء محاكمته بالفساد.

 

وقالت صحيفة "هآرتس": إن تظاهرة انطلقت من جسر "سترينج" في القدس باتجاه التجمع أمام مقر الإقامة الرسمي لنتيناهو، إضافة إلى تظاهرات نظمت عند التقاطعات وعلى الجسور في أنحاء متفرقة، وأمام منزل نتنياهو الخاص في قيسارية.

 

 

ولفتت الصحيفة إلى أن المظاهرات شهدت احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية التي تحاول تفريقهم، حيث تم اعتقال 13 ناشطًا من المناهضين للحكومة ليلة الجمعة بعد محاولتهم إزالة حواجز وضعتها الشرطة في شارع بلفور، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 9 منهم وسيمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق.


إسرائيل

تل ابيب

نتنياهو

القدس

مظاهرات اسرائيل

اخبار اسرائيل

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