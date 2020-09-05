آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو لمطالبته بالرحيل.. فيديو

كتب- هاشم الفخراني

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، خارج مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع بلفور بالقدس المحتلة، وفي عدة مدن إسرائيلية، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مطالبين نتنياهو بالاستقالة في ضوء محاكمته بالفساد.

המחאה נגד ראש הממשלה בירושלים | סרטון - מפגינים פורצים את שרשרת השוטרים. המשטרה: המפגינים בתהלוכה ממשיכים להתעמת עם כוחות המשטרה ולהפר את הסדר הציבורי

(צילום: דוברות המשטרה)@SuleimanMas1 pic.twitter.com/VQkAAIRBVU — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2020

גל המחאות | חסידי ברסלב מפגינים ברחוב שטראוס בירושלים בדרישה לאפשר כניסת ישראלים לאוקראינה להגיע לאומן בראש השנה. המפגינים בדרכם להפגנה בבלפור

(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצוניים)@AkivaWeisz pic.twitter.com/YG79qNORiz — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2020

وقالت صحيفة "هآرتس": إن تظاهرة انطلقت من جسر "سترينج" في القدس باتجاه التجمع أمام مقر الإقامة الرسمي لنتيناهو، إضافة إلى تظاهرات نظمت عند التقاطعات وعلى الجسور في أنحاء متفرقة، وأمام منزل نتنياهو الخاص في قيسارية.

המחאה נגד ראש הממשלה בירושלים | חיכוכים בין מפגינים למשטרה על רקע טענת המפגינים שהמשטרה חוסמת צועדים מלהיכנס לכיכר@moyshis pic.twitter.com/7NhWFZUyh2 — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن المظاهرات شهدت احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية التي تحاول تفريقهم، حيث تم اعتقال 13 ناشطًا من المناهضين للحكومة ليلة الجمعة بعد محاولتهم إزالة حواجز وضعتها الشرطة في شارع بلفور، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 9 منهم وسيمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق.