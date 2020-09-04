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49 مسجدا.. مدينة الشروق تتزين ببيوت الله

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:25 م
49 مسجدا.. مدينة الشروق تتزين ببيوت الله مسجد
كتب على عبد الرحمن

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عمارة دور العبادة أحد أهم أولويات الدولة، وهو ما تكشفه الأرقام خلال الفترة من 2014 حتى الآن، ففى مدينة الشروق بمحافظة القاهرة تم تخصيص 56 قطعة أرض لإنشاء مساجد فى مواقع مختلفة، تم تنفيذ 49 مسجدا منها، على مساحات تصل إلى 6435م2، ويجرى الانتهاء من بقية المساجد.
 
يذكر أن مجموع المساجد التى تم بناؤها فى المدن الجديدة فقط خلال الفترة من 2014 حتى الآن بلغ نحو 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر المساحة، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.
 
الفيديو التالى يوضح عدد المساجد التى تم بنائها منذ 2014 حتى الآن:


مدينة الشروق

بناء المساجد

افتتاح المساجد

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