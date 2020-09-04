اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

2250 مسجدًا فى القليوبية لأداء صلاة الجمعة الثانية بعد العودة من إغلاق كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:00 ص
2250 مسجدًا فى القليوبية لأداء صلاة الجمعة الثانية بعد العودة من إغلاق كورونا الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، زيادة أعداد المساجد بالمحافظة، والتى ستستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة الثانية اليوم، بعد جائحة كورونا، في إطار تنفيذ ضوابط وإجراءات احترازية صارمة إلى 2250 مسجدا، بدلا من 2000 مسجد تم أداء الصلاة بهم الجمعة الماضية، وذلك للقضاء على التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية، وتم السيطرة عليها سريعا.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم، موضحًا أن المواطنين أكدوا على مدى الوعي الكبير خلال تطبيق الإجراءات الجمعة الماضية.

 

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

وأوضح "أبو السعود"، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.

 

وأشار إلى أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد، كما تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدم السماح بحدوث أى نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذى يتسبب فى إغلاق المسجد مرة أخرى.


أوقاف القليوبية

مساجد القليوبية

صلاة الجمعة

الجمعة

أداء صلاة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوقاف القليوبية: 600 ألف مصلى أدوا الجمعة اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:37 م

أوقاف القليوبية: 1223 مسجدًا تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة المقبلة

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:00 م

أوقاف القليوبية: وصول أول دفعة من لحوم الأضاحى وتوزيعها بـ 7 إدارات

الجمعة، 07 أغسطس 2020 12:30 م

أوقاف القليوبية: التزام 100% بالمساجد خلال صلاة العيد وإذاعة الشعائر بالمكبرات

الجمعة، 31 يوليه 2020 08:09 ص

أوقاف القليوبية: بيع 1250 صك أضحية بـ2.25 مليون جنيه

السبت، 25 يوليه 2020 02:00 ص

أوقاف القليوبية: لم نرصد أى مخالفات والتزام تام بالإجراءات الأحترازية بـ 3167 مسجدا

الإثنين، 29 يونيو 2020 01:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القمر يحجب المريخ فى ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة الأحد المقبل

القمر يحجب المريخ فى ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة الأحد المقبل

"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة