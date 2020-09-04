2250 مسجدًا فى القليوبية لأداء صلاة الجمعة الثانية بعد العودة من إغلاق كورونا

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، زيادة أعداد المساجد بالمحافظة، والتى ستستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة الثانية اليوم، بعد جائحة كورونا، في إطار تنفيذ ضوابط وإجراءات احترازية صارمة إلى 2250 مسجدا، بدلا من 2000 مسجد تم أداء الصلاة بهم الجمعة الماضية، وذلك للقضاء على التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية، وتم السيطرة عليها سريعا.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم، موضحًا أن المواطنين أكدوا على مدى الوعي الكبير خلال تطبيق الإجراءات الجمعة الماضية.
وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأوضح "أبو السعود"، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.
وأشار إلى أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد، كما تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدم السماح بحدوث أى نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذى يتسبب فى إغلاق المسجد مرة أخرى.
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