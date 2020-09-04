2250 مسجدًا فى القليوبية لأداء صلاة الجمعة الثانية بعد العودة من إغلاق كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، زيادة أعداد المساجد بالمحافظة، والتى ستستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة الثانية اليوم، بعد جائحة كورونا، في إطار تنفيذ ضوابط وإجراءات احترازية صارمة إلى 2250 مسجدا، بدلا من 2000 مسجد تم أداء الصلاة بهم الجمعة الماضية، وذلك للقضاء على التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية، وتم السيطرة عليها سريعا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم، موضحًا أن المواطنين أكدوا على مدى الوعي الكبير خلال تطبيق الإجراءات الجمعة الماضية.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح "أبو السعود"، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد، كما تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدم السماح بحدوث أى نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذى يتسبب فى إغلاق المسجد مرة أخرى.