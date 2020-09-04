118.8 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 10 سنوات.. انفو جراف

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الاستثمارت الأجنبية المباشرة في مصر سجلت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات؛ حيث بلغت 11 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2010 / 2011 بنسبة انخفاض قدرها 13% نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، ثم ارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 11.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 % عن العام المالي 2010 / 2011، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية خلال العام المالي 2012/2013 مسجلة 10.3 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 12.7 % عن العام المالي السابق عليه.

وأشار "الإحصاء"، إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2013/2014 لتسجل 10.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6 % عن العام المالي 2012/2013، وسجلت 12.6 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 12.5مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها - 0.1 % عن عام 2014/ 2015، وسجلت 13.4 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7 % عن عام 2015/2016، وبلغت 13.2 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 13.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3.7 % عن عام 2017 /2018.

وجاءت المملكة المتحدة على رأس قائمة الدول العشر الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2018/2019؛ حيث بلغت استثماراتها 6.3 مليار دولار، تليها بلجيكا 2.3 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار، ثم الإمارات 675.5 مليون دولار، ثم السعودية 369.4 مليون دولار، ثم هولندا 241 مليون دولار، ثم ألمانيا 229.3 مليون دولار، ثم قطر 223.1 مليون دولار، ثم الكويت 185.2 مليون دولار، وأخيراً فرنسا 140 مليون دولار.