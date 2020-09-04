وفاة عضو ثان من طاقم سفينة شحن انقلبت قبالة اليابان بعد إنقاذه

رويترز

قالت وكالة كيودو للأنباء إن فردا ثانيا من طاقم سفينة شحن انقلبت في طقس عاصف في بحر الصين الشرقي توفي بعدما أنقذه حرس السواحل الياباني اليوم الجمعة.

كان خفر السواحل قد ذكر أنه تم العثور على الرجل فاقد الوعي على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غربي جزيرة أمامي أوشيما، ونقل إلى المستشفى. ونقلت وكالة كيودو عن خفر السواحل أن الرجل تُوفي.

وقال خفر السواحل إنه تم أيضا انتشال سترة نجاة وأبقار نافقة من نفس المنطقة، وإن البحث لا يزال مستمرا عن 41 آخرين من أفراد الطاقم المفقودين.

وتشارك ثلاث سفن وطائرة وغواصان في البحث عن السفينة (جلف لايفستوك 1) التي فُقدت يوم الأربعاء.

كانت السفينة التي تحمل قرابة 6000 بقرة قد أرسلت نداء استغاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان يوم الأربعاء وسط رياح قوية وأمواج عاتية جراء الإعصار مايساك.

وأصدرت شركة الخليج للملاحة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بيانا يقول إن السفينة، التي ترفع علم بنما، مملوكة لها.

وقال متحدث باسم الشركة "قلوبنا مع من هم على متن السفينة وعائلاتهم في هذا الوقت". وأضاف "نعبر أيضا عن الأسف الشديد للخسارة المحزنة للماشية التي كانت على متنها. نتابع الوضع جيدا ونعمل عن قرب مع المشاركين في جهود الإنقاذ".

وقال خفر السواحل الياباني إنه أنقذ أحد أفراد الطاقم وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين ليل الأربعاء.

وذكر خفر السواحل أن الطاقم يضم 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا واثنين آخرين من أستراليا.

وذكرت متحدثة باسم خفر السواحل أن إدفارودو قال إن أحد المحركات تعطل قبل أن تضرب موجة السفينة وتنقلب.