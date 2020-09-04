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وضع علامات تحذيرية على جدران الأبنية المخالفة للتقدم بطلبات التصالح بالمنيا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:34 م
وضع علامات تحذيرية على جدران الأبنية المخالفة للتقدم بطلبات التصالح بالمنيا العلامات التحذيرية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا على رؤساء القرى بحصر كافة الأبنية المخالفة، والتى تتعرض لقرار الإزالة ووضع علامات تحذيرية على جدران المنازل والأبنية المخالفة، بكتابة عبارة "هذا المنزل مخالف ولم يتقدم بطلب تصالح".

وعقد رؤساء المراكز والمدن اجتماعات مكثفة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمخالفات البناء، حيث وجه رئيس مركز ومدينة ملوى رؤساء الأحياء بمدينة ملوى بوضع علامات تحذيرية على المنشأت المخالفة، والتى لم تتقدم بطلب جدية التصالح  بالمدينة، وحث أصحاب المنشأت المخالفة على سرعة التقدم بطلب جدية التصالح والتنبية على المواطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة والتى لم تتقدم بطلب جدية التصالح سواء بالشراء او الاستئجار وسوف يتم تنفيذ قرار الإزالة الفورية للعقار.

فيما أكد رئيس مجلس المدينة على تكثيف الحملات خلال المرحلة القادمة والتصدى بمنتهى الحسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة أو الأرض الزراعية.

 

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علامات تحذيرية

المنشأت المخالفة

قرار ازاله

طلبات تصالح

محافظه المنيا

قانون التصالح

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