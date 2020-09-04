وزير دفاع إيطاليا يصف عدم تواجد الاتحاد الأوروبي في ليبيا بـ"أمر خاطئ"

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير دفاع إيطاليا أكد بأن عدم تواجده إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي في ليبيا أمر خاطئ.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتجاوز ثمانية بالمئة بقليل، مؤكدا أن الإنتاج في الربع الثالث سيسجل "تعافيا قويا".