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وزير العلوم والابتكار الإسبانى يعلن اختبار لقاح كورونا على البشر بحلول نوفمبر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:22 م
وزير العلوم والابتكار الإسبانى يعلن اختبار لقاح كورونا على البشر بحلول نوفمبر لقاح كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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قال وزير العلوم والابتكار بإسبانيا، بيدرو دوكى إنه يوجد ما لا يقل عن 10 مشاريع لقاح ضد فيروس كورونا فى مراحل مختلفة من التطوير، وأعرب عن تفاؤله فى احتمال دخول هذه المشاريع إلى المراحل السريرية قبل نهاية العام.

 

وأعرب الوزير عن شعوره بـ "قناعة تامة" بضرورة الاستمرار فى دعم هذا النوع من المبادرات ، و "نقله إلى الصناعة والتصنيع" لأن هناك أنواعًا عديدة من اللقاحات بمبادئ مختلفة و "ما زلنا لا نعرف أي نوع أو سيكون الوضع الأكثر كفاءة".

 

ووفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية إن لقاح كورونا سيتم اختباره على البشر فى نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى ذلك ، أكد وزير العلوم والابتكار أن تعزيز مشاريع إنتاج اللقاحات في بلادنا يساهم في قدرة إسبانيا بمرور الوقت على إنتاج الجرعات اللازمة لمواطنيها في حالة حدوث مشاكل في التوزيع. أو التفاوض مع الموردين الآخرين.

 

عند سؤاله عن قرار وكالة الأدوية الأمريكية بالموافقة على اللقاحات قبل نهاية المراحل السريرية ، أراد دوكي الانتظار للتحقق من أن الإجراء المذكور قد تم تنفيذه أخيرًا في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية ، حيث أكد ، كما أكد ، " الناس صارمون للغاية "، وأكد الوزير أن هذا لن يكون هو الحال في أوروبا ، حيث "سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة".

 

وأكد دوكي أنه منذ اللحظة التي يتم فيها تقديم اللقاح من قبل وكالة الأدوية الأوروبية للسكان، سيكون اللقاح آمنًا وفعالًا. وختم بالقول: "سيحاولون تسريع المواعيد النهائية ولكن دائمًا ضمن هذه الفرضية: يجب ضمان الأمن دائمًا".

 

وأفادت مصادر مجتمعية أن دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الوصول إلى أول لقاح لفيروس كورونا من الشركة البريطانية AstraZeneca التي تعمل فيها مع جامعة أكسفورد في نوفمبر.

 

وتشير توقعات بروكسل إلى أن لقاح AstraZeneca سيطرح في السوق في نوفمبر ، وهي شركة أبرم معها الاتحاد الأوروبي بالفعل عقدًا يضمن الوصول إلى 300 مليون جرعة على الأقل.

 

وأشارت المصادر إلى أن "الشيء المهم هو أنه جهد جماعي وسيتمتع الجميع بوصول عادل" ، موضحة أن بروكسل قدمت بالفعل أموالًا لضمان الجرعات ، والتي سيرسلها الاتحاد الأوروبي بدورها إلى الشركاء والبلدان الثالثة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة هي أن العلاج يتم توزيعه بين الدول الأعضاء بما يتناسب مع عدد سكانها. نظرًا لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي قد التزمت بشراء اللقاحات من AstraZeneca ، سيتمكن الجميع من الوصول إلى هذا اللقاح الأول، كل هذا بهدف أن يتمكن السبعة والعشرون من الوصول في نفس الوقت وبنفس السعر.

 

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرير من يتلقى العلاج ، على الرغم من أنها تعتبر أن الخطوة الأولى الجيدة ستكون متاحة لـ 30٪ من السكان.

 


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