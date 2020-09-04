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وزير العدل يؤكد دعم الرئيس ساهم فى تحقيق قفزات كبيرة فى تطوير الشهر العقارى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:02 م
وزير العدل يؤكد دعم الرئيس ساهم فى تحقيق قفزات كبيرة فى تطوير الشهر العقارى المستشار عمر مروان - وزير العدل
كتب أحمد الجعفرى

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قال المستشار عمر مراون، وزير العدل، إنه جارى العمل على رقمنة المحاكم، بحيث يتمكن راغبى رفع الدعاوى المدنية عن بعد، حيث يقوم المحامي وهو فى مكتنبه بإقامة الدعوى ووضع الرسوم، ويتم تحديد الجلسة، وهو فى موقعه. وتابع "مروان"، نحن الآن فى المرحلة الأولى وهى مرحلة أقامة الدعوى، وهذا مطبق فى بعض المحاكم محكمة التجمع الخامس، ووزارة الاتصالات تقوم بجهد كبير فى تلك النقطة.

وأضاف، أنه تم العمل على علاج مشاكل الشهر العقاري والتوثيق من خلال عدة محاور، أهمها القضاء على الإجراءات العقيمة والقديمة والتقليدية في الشهر العقاري والتوثيق. وأكد وزير العدل، أنه لجأ إلى للتكنولوجيا لحل مشاكل الشهر العقاري بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها أن دعم الرئيس ساعد في تحقيق قفزات في تطوير الشهر العقاري.

ونوه، أن التوكيلات بأنواعها تمثل 70% من الطلبات داخل مكاتب الشهر العقاري، منوها أن المواطن يستطيع استخراج توكيلات من المنزل في أقل من 3 دقائق بسبب التكنولوجيا، ويتم الاستلام من أقرب فرع توثيق له، مؤكدا أن حجة الزحام انتهت داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بعد إطلاق منصة رقمية.

واستضاف الإعلامي محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.


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وزير الاتصالات

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عمرو طلعت

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